DAL PORTOGALLO: GENOA, TRATTATIVA AVANZATA PER MEDEIROS

10 gennaio 2018

Il Genoa è molto vicino a Iuri Medeiros, ala destra dello Sporting Lisbona. Lo riferisce il quotidiano portoghese 'Record', secondo cui la trattativa tra i due club sarebbe molto avanzata. Medeiros, classe 1994, arriverebbe in rossoblù in prestito oneroso per i prossimi 18 mesi, con opzione di riscatto intorno ai 10 milioni di euro.