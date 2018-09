DAILY EXPRESS: POGBA HA DETTO ALLO UNITED CHE VUOLE LA JUVE

02/09/2018

Il futuro di Paul Pogba è un rebus. Anzi: il rebus, dopo diverse settimane, sta per essere risolto. Il neo campione del mondo, infatti, sarebbe a un passo dall'addio al Manchester United, che voleva lasciare già nella sessione di calciomercato che in Inghilterra si è appena chiusa. Secondo quanto riportato dal Daily Express, ora l'addio di United alla Premier è a un passo. Il centrocampista avrebbe già comunicato ai Red Devils la propria volontà: vuole tornare alla Juventus (pronta a riprenderselo) per giocare con Cristiano Ronaldo nel club che lo ha fatto diventare un campione e dare l'assalto alla Champions League.