Dagli Usa: "Ibra viene da noi". Lo svedese: "La Champions con lo United"

4 aprile 2017

La prima parte, fonte Usa. Zlatan Ibrahimovic è pronto a sbarcare in Major League. Secondo quanto rimbalza dagli Stati Uniti lo svedese avrebbe rifiutato la proposta di rinnovo da parte del Manchester United. Per Fox Sports infatti l'ex giocatore di Juventus, Milan e Inter starebbe valutando un'offerta dei Los Angeles Galaxy. La squadra californiana, dopo aver perso Steven Gerrard, è alla ricerca di una stella europea e avrebbe individuato nel fuoriclasse svedese l'uomo giusto da cui ripartire.



La seconda parte, fonte Manchester. "Restare fuori fa parte del gioco. Talvolta per infortuni o squalifiche come nel mio caso, altre volte per motivi diversi. Ma si impara da ogni esclusione. Mi sento bene, sono pronto per tornare con molte sensazioni positive. Una partita può cambiare tutto, improvvisamente ti puoi trovare al sesto al terzo posto o viceversa. Per il resto penso che la distanza dalla zona Champions sia di poco conto, e che vincendo due o tre partite di fila, potremo tornare nella zona che conta. Credo che alla fine riusciremo a conquistare un posto per entrare in Europa. Abbiamo bisogno di entrare in Champions e riusciremo a entrare tra le prime quattro".