DAGLI USA: IBRA TENTATO DAI LA GALAXY

29 gennaio 2018

Il trasferimento di Zlatan Ibrahimovic negli Stati Uniti, già evocato in passato, sarebbe sul punto di concretizzarsi. Secondo l'emittente statunitense Espn, i Los Angeles Galaxy stanno tentando Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Manchester United non avrebbe ancora avviato alcuna trattativa con il club della Major League ma indiscrezioni vedrebbero la dirigenza pronta a finanziare il trasferimento per la prossima stagione. Il club losangelino non sta vivendo una delle sue migliori annate, tuttavia, gli sponsor sarebbero pronti a farsi carico dell'ingaggio oneroso del 36enne svedese che metterebbe così fine alla sua avventura in Premier League. I vertici dei Galaxy, a dispetto dell'età di Ibra, sarebbero incentivati dalla caratura del giocatore e dalla capacità di ripresa dopo l'infortunio al gionocchio.