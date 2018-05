Da Joao Mario a Bacca, fino a Douglas Costa: è l'ora del riscatto

29 maggio 2018

Il nome più caldo, suggestivo e costoso è sicuramente Douglas Costa. Dopo un ambientamento complicato, nella seconda parte di stagione l'esterno brasiliano ha fatto tutta la differenza del mondo e verrà sicuramente riscattato dalla Juventus per i 40 milioni di euro pattuiti con il Bayern Monaco. Lo sforzo, semmai, sarà quello da fare per resistere alle sirene milionarie della Premier League, con i club di Manchester pronti a sborsarne il doppio. I bianconeri come ogni anno saranno impegnati a rinnovare prestiti con diritto di riscatto nel proprio parco giocatori, ma potranno anche contare sui rientri in prima squadra di Caldara e Spinazzola, mentre perderanno Howedes.



Ben più complicata la situazione in casa Inter. I nerazzurri nonostante la qualificazione alla prossima Champions League devono far quadrare il bilancio per rientrare nei termini imposti dal Fair Play Finanziario Uefa e per questo i riscatti dal prestito di Joao Cancelo e Rafinha, come ammesso anche da Spalletti, sono di difficile gestione. Per l'esterno portoghese servono i 35 milioni da dare al Valencia, che però ha già ricevuto offerte più alte dal Manchester City, mentre per il figlio di Mazinho ne servirebbero 35+3 di bonus, anche se la dirigenza proverà a rinnovare gli accordi su un ulteriore prestito. Questo in entrata. Per quanto riguarda i movimenti in uscita l'Inter aspetta un cenno dal West Ham per l'acquisto di Joao Mario dopo il prestito secco. Il fatto che servano 28 milioni per non generare una minusvalenza è un freno importante. La buona notizia è arrivata dal Valencia che ha riscatto per 25 milioni Kondogbia, mentre il Galatasaray dovrebbe versarne 3 per tenersi Nagatomo.



Anche il Milan è alle prese con i problemi legati ai conti per la Uefa, ma le cifre in ballo per i prestiti sono decisamente inferiori soprattutto in entrata. Bacca è destinato a rientrare dopo l'esperienza al Villarreal e la società spagnola vorrebbe riscattarlo per 7 milioni di euro anziché i 15,5 previsti dall'accordo di prestito. Il colombiano ha altri estimatori in giro per il mondo, ma il prezzo del cartellino è sceso. Dal Genoa arriveranno 11 milioni di euro per il riscatto obbligatorio di Lapadula, ma rientrerà Bertolacci dal prestito biennale e per lasciarlo in rossoblù ci sarà da trattare da zero.



Tra le altre operazioni importanti, che riportiamo nella tabella, ci sono i 14 milioni obbligatoriamente spesi dalla SPAL vista la salvezza per riscattare Gomis, Kurtic, Paloschi e Viviani, mentre la Fiorentina ha deciso di non riscattare Sportiello dall'Atalanta. Sandro lascia il Benevento e torna sul mercato, così come Djuricic che tornerà alla Sampdoria dopo il prestito. Difficile anche la permanenza di Ferrari alla Sampdoria: il riscatto fissato a 13 milioni è considerato eccessivo.