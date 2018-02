Da Barcellona, El Mundo Deportivo: De Vrij all'Inter per sostituire Skriniar blaugrana

9 febbraio 2018

L'Inter in prima pagina sul Mundo Deportivo. Per questioni di mercato, ovviamente. Due notizie che riguardano due big nerazzurri, Icardi e Skriniar. La ricostruzione del quotidiano sportivo catalano è semplice, verosimile, perentoria persino, ma tutta da vericare. Almeno su tre dei quattro punti cardine toccati.



Procediamo con ordine. Si parte da Skriniar: il Barcellona lo vuole, a gennaio avrebbe già presentato un'offerta pari a 60 milioni. L'Inter avrebbe detto no. L'Inter chiede di più - riporta il giornale spagnolo - ma a giugno pensa comunque di cedere il difensore per le note questioni di bilancio e Fair Play Finaziario. Per sostituirlo Ausilio e Sabatini avrebbero così già in mano De Vrij che non ha ancora rinnovato con la Lazio, non si sa se lo farà e comunque se anche fosse con una clausola rescissoria di 25 milioni. Cifra abbordabilissima.



Come detto tutto verosimile, affatto certo. Perché? Perché l'Inter non ha già virtualmente ceduto Skriniar e non intende farlo. E perché, anzi, De Vrij è l'eventuale sostituto di Miranda per fare coppia proprio con lo slovacco.



Capitolo Icardi. Anche qui secondo il quotidiano catalano la strategia nerazzurra è già stata tracciata: Lautaro Martinez, strappato alla concorrenza di Atletico Madrid e Real, è stato preso proprio per rimpiazzare Maurito. Vera la prima parte (Martinez è di fatto nerazzurro) non la seconda, nel senso che Icardi è sì un obiettivo di molte big d'Europa (fra cui appunto il Real) ma nulla è stato ancora scritto o fatto.



Insomma, nella ricostruzione catalana di certo c'è solo l'arrivo in nerazzurro di Lautaro Martinez. Il resto, al massimo, è verosimile. Come tutto d'altra parte nel mercato, specie a febbraio.