CT ITALIA, COSTACURTA: "SARÀ UNO DEI NOMI CHE SI SONO FATTI"

1 febbraio 2018

"Il ct? I nomi sono quelli già sentiti, persone che hanno condiviso con me partite con nazionale anche militare. Come Mancini, tanto per fare uno dei nomi papabili". Lo dice il vice commissario della Figc, Alessandro Costacurta, parlando dell'identikit del futuro ct della Nazionale di calcio. "Dobbiamo cominciare con i colloqui - assicura Costacurta in conferenza stampa - i tempi non sono frettolosi ma bisogna iniziare a muoversi e il prima possibile andare a parlare con loro".