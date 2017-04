CROTONE, VRENNA: "NICOLA RIMANE SE CI SALVIAMO"

10 aprile 2017

Ai microfoni di "Radio Anch'io lo Sport", Gianni Vrenna, presidente del Crotone, ha parlato anche del futuro dell'allenatore Davide Nicola. "Ha un contratto che si rinnova automaticamente in caso di salvezza, è prematuro parlarne - ha spiegato -. Ora godiamoci queste ultime due vittorie, poi penseremo al futuro della panchina. Nicola in panchina anche in caso di B? Non vogliamo pensarci, anche per una questione di scaramanzia. Ne parleremo in futuro”.