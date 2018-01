CROTONE, VRENNA: "GIACCHERINI È UN SOGNO"

11 gennaio 2018

"Giaccherini? I sogni son desideri. È un giocatore importante che ha un ingaggio molto elevato. Per il momento per noi è un sogno, lavoriamo su altri profili". Così Raffaele Vrenna, direttore generale del Crotone, sull'interesse per il centrocampista del Napoli. Sempre in tema di possibili affari con il club partenopeo, ai microfoni di 'Si gonfia la rete' su Radio Crc, ha chiarito: "C'è stato un interesse da parte nostra per Tonelli, ma penso che la cosa sfumerà avendo già preso Capuano".