CROTONE, UFFICIALE: TORNA RICCI DAL SASSUOLO

19 gennaio 2018

Federico Ricci torna al Crotone. Dopo le due stagioni in B dal 2014 al 2016 l'attaccante classe '94 lascia il Sassuolo in prestito per passare nel club allenato da Walter Zenga. In questo inizio di stagione Ricci era in prestito al Genoa, dove ha disputato solo cinque incontri. Ecco il comunicato del Crotone: "Il Football Club Crotone comunica di aver acquisito dall’Unione Sportiva Sassuolo Calcio, a titolo temporaneo, i diritti alle prestazioni sportive dell’attaccante Federico Ricci".