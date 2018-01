CROTONE, UFFICIALE: ARRIVA CAPUANO DAL CAGLIARI

11 gennaio 2018

Rinforzo ufficiale per il Crotone che dal proprio sito ufficiale comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Capuano. Il giocatore arriva in prestito con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi, dal Cagliari. Nato a Pescara il 14 ottobre 1991, difensore centrale che, all'occorrenza, può agire anche come esterno basso di sinistra e, nonostante i suoi 26 anni, ha già tanta esperienza: sono infatti oltre 150 le presenze che vanta nel suo curriculum con le maglie di Cagliari e Pescara, oltre alle 18 collezionate con l’Under 21. Capuano sarà presentato alla stampa domani, alle ore 11, presso la sala stampa dello Stadio Ezio Scida.