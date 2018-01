CROTONE, TONEV IN USCITA

23 gennaio 2018

Aleksandar Tonev è in uscita dal Crotone: l’attaccante bulgaro classe ’90 – come riportato da calciomercato.com - abbandonerà il club calabrese nei prossimi giorni. Otto presenze e nessun gol quest’anno in maglia pitagorica (un solo gol a fronte di 13 apparizioni nel campionato scorso), è considerato in esubero dopo gli arrivi di Ricci e Benali alla corte di Zenga. Il club gli sta cercando una sistemazione.