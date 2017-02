CROTONE, SPUNTA GROSSO PER LA PANCHINA

21 febbraio 2017

Per questa stagione il Crotone ha già confermato più volte la fiducia all'allenatore Davide Nicola ed in caso di salvezza dovrebbe essere confermato. Ora però questa sembra lontana e si studiano già le mosse per affrontare la Serie B. Il nome in cima alla lista delle preferenze per la panchina della prossima stagione è quello di Fabio Grosso, che nella Primavera della Juventus sta dimostrando tutto il suo valore e vorrebbe misurarsi nel calcio dei "grandi". Lo riporta tuttomercatoweb.com.