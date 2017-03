CROTONE, SI È DIMESSO IL PRESIDENTE VRENNA

23 marzo 2017

Raffaele Vrenna lascia il Crotone. Dopo aver condotto il club in Serie B dalla prima categoria in soli sette anni e raggiunto la Serie A nel 2015-2016, il presidente ha rassegnato le dimissioni. "Lascio il Crotone dopo 25 anni con molta tristezza - ha spiegato -. Con questa squadra ho vissuto stagioni incredibili e compiuto un’impresa che rimarrà nella storia del calcio". "Lascio il club per una diversa visione sulle strategie di sviluppo", ha aggiunto.