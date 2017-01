CROTONE, NO A MAXI LOPEZ. SI SPINGE PER BUDIMIR

24 gennaio 2017

Il Crotone cerca rinforzi per raggiungere una salvezza che in questo momento sembra difficile. Sul fronte d'attacco il Torino ha offerto Maxi Lopez, ai margini del progetto e sempre più lontano dalla società granata ma i calabresi hanno detto no. Il direttore sportivo Ursino sta tentando di convincere Ante Budimir a tornare in Calabria ma il croato non sembra convinto.