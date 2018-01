CROTONE, LUNEDÌ È IL GIORNO DI ZANELLATO

27 gennaio 2018

Il Crotone è tra le squadre più attive sul mercato. L’appuntamento con il Milan per chiudere l’affare Zanellato, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è fissato per lunedì, con il giocatore che arriverà alla corte di Zenga con la formula del prestito con obbligo di riscatto e possibilità di controriscatto. Dal Cagliari potrebbe arrivare anche Lykogiannis in prestito, mentre per Tonev si fa sempre più calda la pista Aek Atene.