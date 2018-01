CROTONE, EDERA E RICCI NEL MIRINO

9 gennaio 2018

Per il suo 4-3-63, Zenga ha bisogno di due esterni offensivi e i primi due nomi sulla lista dei desideri del tecnico del Crotone sono quelli di Edera e Ricci. Per il primo occorre il via libera di Mazzarri, il secondo invece vorrebbe tornare in Calabria e sarebbe pronto a trasferirsi subito.