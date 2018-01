CROTONE: DOPO BENALI E ORSOLINI SI PROVA IL COLPO RICCI

12 gennaio 2018

Il summit di mercato tra la dirigenza del Crotone e il tecnico Zenga ha dato i frutti sperati. Sono solo da definire, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport - le operazioni per Ahmad Benali dall’Empoli e per Riccardo Orsolini dall’Atalanta via Juventus. Da adesso ci si potrà concentrare sugli altri innesti nel mercato di gennaio, su tutti quello di Federico Ricci, attualmente al Genoa in prestito dal Sassuolo, per completare il pacchetto offensivo degli squali. Da non sottovalutare anche la pista che porta ad Aleksandar Pantic della Dinamo Kiev.