Cristiano Ronaldo e Zidane: la banda dei cinquanta milioni di euro all'anno

2 giugno 2018

Il ciuffo, la pelata e la Champions. Cambia il look, qualche ruga, ma non la sostanza per Cristiano Ronaldo e Zidane versione 2016, 2017 e 2018. Tre stagioni insieme, tre trionfi continentali con il Real Madrid. Una storia simile, un destino comune che a Kiev si è rafforzato: le parole d'addio di CR7 prima, le dimissioni da eroe di Zizou poi. Ma non è finita qui: l'obiettivo ora è fare Fifty-Fifty, inteso come Fifty (50) milioni l'anno a testa.



Sembra folle, ma è così. E per un pazzo che ci prova, pensa, propone cifre del genere per un singolo contratto, ce ne sono altrettanti senza nessunissimo problema ad aprire il portafoglio, il libretto degli assegni, qualunque cosa pur di avere il totem di turno. Ecco quindi che seppur divisi dal destino calcistico, Cristiano Ronaldo e Zidane presto potrebbero diventare la banda del "cinquantino", inteso sempre come milioni di euro all'anno. Ricordiamolo.



Il portoghese dopo la vittoria della Champions League aveva lanciato un forte messaggio a Florentino Perez: o un aumento di ingaggio o la cessione. CR7, quindi, ha dettato le sue regole. Jorge Mendes, il suo agente, avrebbe chiesto a Florentino Perez 80 milioni di euro lordi a stagione per i restanti tre anni di contratto, circa 50 milioni di euro netti. Richiesta che Perez, però, non avrebbe alcuna intenzione di soddisfare visto che Ronaldo ha già 33 anni e che il monte salariale attuale incide già per il 60% sul fatturato.



Dall'altra parte c'è Zidane, desiderio ardente della federazione calcistica qatariota. Duecento milioni per allenare il Qatar in vista del Mondiale che la nazionale dell'emirato organizzerà nel 2022. Sarebbe questa l'offerta faraonica che Zinedine Zidane, ormai ex tecnico del Real Madrid, si sarebbe visto recapitare all'indomani delle dimissioni dalla casa blanca. Lo scrivono con grande evidenza i quotidiani sportivi spagnoli, che riportano un tweet di Naguib Sawiris in cui il magnate egiziano fa sapere che "Zidane allenerà la Nazionale del Qatar per coppa del Mondo 2022: 50 milioni per ciascuno dei quattro anni". Se fosse vera l'indiscrezione, potrebbe stoppare Xavi Hernandez, indicato come ct in pectore della nazionale qatariota e che dopo aver chiuso con la carriera agonistica proprio in Qatar, con l'Al-Sadd, è destinato a diventare ct della nazionale da gennaio.