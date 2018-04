Cristiano Ronaldo e il Psg: c'è l'accordo se non rinnova con il Real Madrid

26 aprile 2016

La questione dunque è semplice: Ronaldo avrebbe dato la sua parola ai parigini, ma ad una condizione: giocherà per il Psg solo se non rinnoverà con il Real. In questo senso il potentissimo agente del giocatore, Jorge Mendes, avrebbe già avviato i contatti con Florentino Perez per allungare l'attuale contratto, in scandenza nel 2018: l'accelerata sarebbe arrivata dopo la tripletta monstre di CR7 al Wolfsburg, che ha permesso al Real di ribaltare il doppio svantaggio dell'andata e conquistare per la sesta volta consecutiva le semifinali di Champions League.



Riguardo invece ad un eventuale trasferimento a Parigi, per il fuoriclasse ex Manchester United, 31 anni e all'ultimo ricco contratto della sua carriera, la questione economica è sì importante, ma non è l'unica cosa che conta: per giocare nel Psg Ronaldo avrebbe chiesto una squadra competitiva che possa lottare per tutte le competizioni, ricevendo rassicurazioni da Al-Khelaifi, il quale gli avrebbe promesso la permaneza di una pedina fondamentale come Marco Verratti, oltre a 3-4 innesti di qualità per rinforzare ulteriormente la rosa.