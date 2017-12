CRISTANTE: "SOGNO LA PREMIER"

23 dicembre 2017

Bryan Cristante strizza l'occhio al campionato inglese. "In un Torneo di Viareggio c'erano degli osservatori del Chelsea per me - ha spiegato -. La Premier League era un sogno allora come oggi e spero sia una realtà domani, non so quando". "In tanti mi dicono 'E' il campionato perfetto per te', e sono d'accordo", ha aggiunto.