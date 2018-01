CRISTANTE ALLONTANA JUVE E INTER: "MI VEDO IN PREMIER"

30 gennaio 2018

Giovane, forte, italiano: Bryan Cristante è da tempo uno degli oggetti più preziosi del calciomercato. L'Atalanta ci ha visto lungo e ha puntato su di lui dopo l'addio al Milan e l'esperienza al Benfica. Ora vale almeno 25 milioni. La Juve lo segue da tempo e anche l'Inter ha sondato il terreno. Il centrocampista dal gol facile, però, con un'intervista al Corriere della Sera, ha allontano i due club italiani: "La mia estate di mercato dipenderà dai prossimi cinque mesi con l’Atalanta, ma non escludo la Premier League un giorno: mi piace e mi pare adatta alle mie qualità tecniche e fisiche. Per ora vado in campo, a lavorare come sempre. Poi chissà".