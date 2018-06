CR7 AL REAL: 50 MILIONI ALL'ANNO PER RINNOVARE

2 giugno 2018

Cristiano Ronaldo sempre più in alto. Dopo la vittoria della Champions League aveva lanciato un forte messaggio a Florentino Perez: o un aumento di ingaggio o la cessione. CR7, quindi, ha dettato le sue regole. Jorge Mendes, il suo agente, avrebbe chiesto a Florentino Perez 80 milioni di euro lordi a stagione per i restanti tre anni di contratto, circa 50 milioni di euro netti. Richiesta che Perez, però, non ha alcuna intenzione di soddisfare visto che Ronaldo ha già 33 anni e che il monte salariale attuale incide già per il 60% sul fatturato.