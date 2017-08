COUTINHO VUOLE SOLO IL BARCELLONA

24 agosto 2017

Philippe Coutinho è pronto a uscire allo scoperto e forzare ulteriormente la mano con il Liverpool per poter essere ceduto al Barcellona. Secondo Mundo Deportivo oggi a Montecarlo ci sarà un incontro fra i due club per discutere del giocatore, con i Reds che fin qui hanno rifiutato tutte le offerta l'ultima delle quali da oltre 120 milioni. Secondo Yahoo Sports, che ha parlato con dei familiari, l'ex interista sarebbe pronto ad indire una conferenza stampa per dichiarare pubblicamente la sua volontà di essere ceduto al Barcellona.