COUTINHO: "FUTURO? GIOCO NEL CAMPIONATO PIU' BELLO"

13 novembre 2017

"Sto giocando in uno dei campionati più belli del mondo. Al momento sono molto contento di come sta andando la mia vita, per il resto credo sia giusto pensare solo al Brasile": così Philippe Coutinho sul suo futuro in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale verde-oro. L'attaccante del Liverpool è corteggiato dal Barcellona dalla scorsa estate.