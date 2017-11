Coutinho è finito nel mirino del Psg

31 ottobre 2017

Il Psg non ha intenzione di fermarsi. Dopo aver preso Neymar e Mbappé, i parigini hanno messo nel mirino Philippe Coutinho. Secondo la tv transalpina Telefoot, il direttore sportivo del Psg Antero Henrique e l'agente di Coutinho Kia Joorabchian si sono incontrati a Londra e avrebbero messo le basi per il futuro trasferimento del giocatore. In estate sarà sfida con il Barcellona che lo aveva messo in cima alla lista dei desideri per sostiture Neymar.



Il Psg, sostiene Telefoot, non crede che Coutinho possa arrivare a gennaio per cui avrebbe pronta un'offerta interessante per giugno. La presenza nel club parigino di Neymar, grande amico e compagno di nazionale di Coutinho, potrebbe giocare a favore del Psg. Alcuni mesi fa il Liverpool rifiutò un'offerta del Barcellona di 138 milioni di euro. Intanto il presidente della Liga spagnola Javier Tebas in un'intervista a L'Equipe attacca il Psg sostenendo che dovrebbe essere sanzionato per "imbrogli economici" e che viene finanziato dal Qatar.