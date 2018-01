COUTINHO: BARCELLONA E LIVERPOOL AI DETTAGLI

6 gennaio 2018

Adesso ci siamo e a meno di clamorosi dietrofront, manca davvero poco all'annuncio: Philippe Coutinho sta per diventare un nuovo giocatore del Barcellona. Come riportano i principali quotidiani catalani, Liverpool e catalani sono ai dettagli per la conclusione della trattativa che porterà il brasiliano alla corte di Valverde. Ecco i termini dell'operazione: al Liverpool andranno 120 milioni come parte fissa, ai quali si potranno aggiungere fino a 40 milioni di bonus. Proprio le clausole relative ai bonus sono l'ultimo scoglio prima dell'ok definitivo.