COUTINHO AL BARCELLONA: OPERAZIONE DA 150 MILIONI

2 gennaio 2018

Un trasferimento da 150 milioni di euro. Secondo il Mundo Deportivo a tanto ammonta l'operazione per portare Coutinho dal Liverpool al Barcellona: 110 mln di parte fissa e 40 in bonus vari, facilmente raggiungibili. La chiusura della trattativa è ipotizzata per la fine di questa settimana o, al massimo, all'inizio della prossima.