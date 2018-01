COUTINHO AL BARCELLONA, LUNEDÌ LA PRESENTAZIONE

6 gennaio 2018

In Spagna non hanno più dubbi e a questo punto manca solo l'ufficialità per il trasferimento di Philippe Coutinho dal Liverpool al Barcellona. Secondo i media catalani, i Reds hanno detto sì all'offerta blaugrana da 160 milioni di euro (120 fissi + 40 di bonus). Il fuoriclasse brasiliano, che ha firmato fino al giugno 2023, arriverà in città nelle prossime ore e sarà presentato lunedì a stampa e tifosi.