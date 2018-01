Countdown mercato, 5 colpi attesi nelle ultime 48 ore: Politano e Pastore "caldi"

30 gennaio 2018

Javier Pastore - Prosegue da giorni la telenovela Pastore. L'Inter vuole l'uomo perfetto da mettere dietro a Icardi per regalare a Spalletti i gol e l'imprevedibilità necessari per conquistare i punti-Champons, ma l'affare con il Psg è in salita. Il ds Piero Ausilio ha allontanato l'argentino, e il motivo è puramente economico (il giocatore si trasferirebbe subito in nerazzurro): il Psg vuole cederlo a titolo definitivo e rientrare di parte della montagna di soldi spesi in estate, ma alla Cina manca il via libera all'investimento nerazzurro. Serve almeno l'ok all'obbligo di riscatto a giugno. Improbabile ma non impossibile.



Matteo Politano - L'attaccante esterno che il Napoli vuole acquistare dal Sassuolo per consegnare a Maurizio Sarri una valida alternativa a Callejon, fino ad oggi costretto a giocare anche i minuti di recupero. La Juve si è defilata, i partenopei hanno la strada spianata, ma il presidente neroverde Squinzi è un osso duro e anche poche ore fa De Laurentiis ha coinvolto i rivali bianconeri: "Politano? Chiedete a Marotta...". Affare probabile



Aleix Vidal - La Roma vende (vedi Emerson al Chelsea), la Roma tratta (vedi Dzeko che alla fine resterà giallorosso), la Roma compra. O, almeno, vuole (anche) comprare. Un esterno. Proprio per sostituire Emerson ma anche perché potrebbe essere ceduto Bruno Peres. Il nome giusto e Aleix Vidal: la trattativa con il Barcellona è avviata da giorni sulla base di un prestito con riscatto (condizionato) a 10 milioni. Nel caso saltasse tutto, l'alternativa è Diego Laxalt, che il Genoa perderebbe a giugno a parametro zero. Il colpo giallorosso è comunque praticamente certo.



Emanuele Giaccherini - Con il Napoli ormai è addio. Non giocando mai, Giak vuole cambiare aria. Lo voleva la Samp, la trattativa sembrava ben avviata, ma poi la dirigenza e lo staff tecnico blucerchiati hanno fatto altre valutazioni. E allora ne ha approfittato il Chievo Verona, vicinissimo alla firma. Siamo ai dettagli, si farà.



Mister X - E' il colpo a sorpresa che la Juve pensa di mettere a segno nelle ultime ore. Sia Allegri (in conferenza) sia Marotta (in due diverse interviste) hanno negato l'intenzione di arricchire la rosa bianconera che ha appena perso Cuadrado per almeno due mesi, ma non è escluso che l'occasione buona capiti proprio al fotofinish. L'ultimo nome valutato a Vinovo? Jesús Joaquín Fernández Sáez de la Torre, noto come Suso. Ma il Milan ha già rifiutato un'importante offerta dall'estero.