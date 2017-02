CORVINO: "RODRIGUEZ NON VUOLE RINNOVARE. BERNARDESCHI? VOGLIAMO TENERLO

2 febbraio 2017

Pantaleo Corvino, direttore sportivo della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di TGR Radio Toscana: "Abbiamo fatto una proposta onesta ma non è convinto di restare. Bernardeschi si sente figlio della Fiorentina, non credo voglia andare via, noi vogliamo tenerlo".