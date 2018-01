CORVINO: "BADELJ? SE NON RINNOVA, VA ALLA ROMA"

18 gennaio 2018

Il d.g. della Fiorentina, Pantaleo Corvino, fa il punto della situazione per quanto riguarda il futuro di Badelj, che è in scadenza di contratto. "Io e il mio d.s. Carlos Freitas, bravissimo, abbiamo un ottimo rapporto con lui e gli proporremo il rinnovo - dice alla Gazzetta dello Sport -. Ma se partirà, per me andrà alla Roma".