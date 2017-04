CORINI: "FUTURO? HO VOGLIA DI RIPARTIRE"

6 aprile 2017

L'ex centrocampista e ora allenatore Eugenio Corini ha fatto visita a Stefano Pioli alla Pinetina: "Sono venuto alla Pinetina per osservare Pioli e lo ringrazio per avermi dato la possibilità di vedere il suo metodo di lavoro. Il mio futuro? Non lo so, ho tanta voglia di ripartire, vedremo".