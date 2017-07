Contropiede Dani Alves: accordo con il Psg

8 luglio 2017

Ennesimo colpo di scena sul futuro di Dani Alves . Dopo aver rotto con la Juve per accordarsi con il Manchester City del suo amico Guardola, l'esterno brasiliano sarebbe a un passo dal Psg . Secondo l'Equipe, infatti, Dani Alves avrebbe scelto il club parigino per tentare una nuova avventura. Sarebbe già stato trovato un accordo di massima. Una notizia importante anche in chiave Juve, visto che il suo arrivo libererebbe Serge Aurier verso Torino.

Ancora una volta Dani Alves ha sorpreso tutti e quando sembrava ormai certo il suo approdo in Premier League in maglia Citizens, ecco il colpo di scena. Manca ancora l'annuncio ufficiale, ma in Francia danno per chiuso l'affare. Così, dopo aver fallito l'assalto con la Juve, a 34 anni, il nazionale verdeoro proverà a regalare al Psg quella Champions League, che finora è rimasta una chimera per i transalpini.



La notizia dell'accordo imminente è stata accolta con interesse anche a Torino, dove potrebbe arrivare Aurier, candidato insieme ai vari Danilo e Cancelo a prendere il posto del brasiliano. L'esterno ivoriano si vedrebbe chiuso proprio da Dani Alves e la sua cessione sarebbe più facile. In pratica ci sarebbe uno scambio di maglia tra i due.