CONTI, L'AGENTE FA SPERARE IL MILAN

9 maggio 2017

Nel mirino di diversi club per l'ottima stagione con l'Atalanta, su Andrea Conti sembra particolarmente vivo l'interesse del Milan. L'agente del terzino ha parlato a MilanNews.it: "Non mi ha chiamato nessuno del Milan personalmente, so che Mirabelli stima il giocatore e gli piace tanto. Una cosa però è stimare il giocatore, l'altra volerlo e trattarlo. Il Milan non ci ha mai interpellato, quindi la riteniamo una cosa non vera, nel senso che finchè la squadra non ti chiama per noi non è vero niente. Poi, chiaro che il Milan è sempre il Milan, stiamo parlando del club più titolato al mondo dopo il Real Madrid, quindi il fascino è sempre grande. Penso sia normale che Conti, così come tutti gli altri giocatori, abbiano la voglia di andare al Milan. Se ci sarà questo interesse concreto, ben venga, ne saremmo contenti" ha detto Mario Giuffredi.