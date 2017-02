CONTE VUOLE CONTI AL CHELSEA

20 febbraio 2017

Antonio Conte potrebbe tornare a pescare in Italia per il mercato estivo. Secondo il Mirror uno degli obiettivi del manager del Chelsea è Andrea Conti, esterno dell'Atalanta. Per il tabloid il tecnico dei Blues ha mandato alcuni osservatori a seguire le ultime prove del giocatore e per l'estate sarebbe già pronta una proposta da 15 milioni di euro per l'Atalanta.