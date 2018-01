Conte prepara il ritorno in Italia: "Allegri al Chelsea? Tutto è possibile! Ho ancora un anno di contratto ma..."

12 gennaio 2018

Conte prepara il suo ritorno in Italia: l'addio al Chelsea a fine stagione prende sempre sempre più corpo, epilogo di un amore mai veramente scoppiato. Lo vuole il Milan , si sa, e in molti lo rivorrebbero in Nazionale. Così come, pare, Abramovich voglia al suo posto Max Allegri , in una staffetta stile Juve: "Ho ancora un anno di contratto ma tutto è possibile - ha detto il tecnico dei Blues - e l'importante è farsi trovare sempre pronti".

"Il calcio è questo, il nostro lavoro è molto difficile, tutto cambia nel giro di poco tempo" ha proseguito Conte in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Leicester. "E’ da inizio stagione che mi fate le stesse domande e io dico sempre le stesse cose, ma è normale per questo club e per chi allena il Chelsea vivere questo genere di situazione, anche se la passata stagione hai vinto la Premier e raggiunto la finale di FA Cup, la storia del Chelsea parla da sé. Sono sereno, poi nel calcio tutto può succedere, l’importante è essere pronti e non mollare mai".



L’ex ct azzurro si dice soddisfatto di questa sua esperienza inglese: " Ho un altro anno di contratto e sarà la società a decidere se mandarmi via o meno. Abbiamo cominciato un importante lavoro qui assieme ai giocatori e alla società e quando cominci un lavoro, hai bisogno di tempo per migliorare, per creare delle basi solide, ma nel calcio di oggi è difficile fare delle previsioni. In Inghilterra prima un allenatore restava al suo posto molti anni, ora è stata presa l’abitudine a esonerare un tecnico con più facilità. Per il resto io penso solo a portare avanti il mio lavoro e le mie idee e ottenere buoni risultati”.