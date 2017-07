CONTE: "HO PENSATO DI LASCIARE IL CHELSEA"

23 luglio 2017

"Ho pensato di lasciare il Chelsea". Lo ha ammesso Antonio Conte in un'intervista al 'Mail of Sunday'. "E' stata una stagione pesante - spiega - La mia prima stagione in Inghilterra, un nuovo Paese, senza la mia famiglia. Devo essere onesto e dico che è stata davvero molto dura per me e per la mia famiglia. Quando vinci, pensi che tutto sia semplice, ma non è cosi. Adesso la mia famiglia sta arrivando e questo è molto importante per me".