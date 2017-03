CONTE: "HAZARD E' FELICE AL CHELSEA"

31 marzo 2017

In conferenza stampa Antonio Conte ha fatto il punto sul futuro di Eden Hazard, corteggiato dal Real Madrid. "L'unica cosa che posso dire a Eden è semplicemente di giocare. Siamo felici di lui, lui è felice con noi. Non vedo alcun problema - ha spiegato l'allenatore salentino -. So che fa parte del gioco, quello di molti di mettere in giro queste voci che creano un po' di difficoltà nella testa dei giocatori".