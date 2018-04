Conte fa il mercato: Immobile e i suoi fratelli verso l'Europeo

L’Europeo e quell’avvertimento di Antonio Conte dello scorso 31 agosto (in Nazionale chi gioca nei club) fanno mercato, perché la voglia di non perdere la maglia azzurra alla vigilia di un grande appuntamento e i consigli del commissario tecnico si stanno rivelando fondamentali nelle scelte di alcuni giocatori. Su tutti Ciro Immobile, il primo esempio di giocatore azzurro epurato da Conte per scarso impiego. Era titolare in coppia con Zaza, poi l’avvento di Pellè e le panchine di Dortmund e Siviglia hanno spinto l’attaccante fuori dai cancelli di Coverciano. Ora torna a sperare.



Vuole tornare a sperare anche Ranocchia: da capitano dell’Inter a riserva di Miranda e Murillo e addirittura di Medel adattato. Il centrale gode di grande stima da parte di Conte che lo allenò 7 anni fa a Bari e nella scelta della sua prossima destinazione sta chiedendo consigli al ct. Lui ha già scelto la Samp, manca l’accordo tra le due società ma se dovesse arrivare Ranocchia rientrerebbe seriamente in gioco per Euro 2016.



La vicenda El Shaarawy rischia di mettere in imbarazzo Conte, che ha grande considerazione del Faraone e lo ha sempre chiamato, ma in caso di impiego nullo dovrebbe tenere fede a quanto detto. El Shaarawy a questo punto ha bisogno di una squadra che gli dia spazio. Non sarà il Milan, potrebbe essere la Roma. gli stessi pensieri sono passati per la testa di Simone Zaza, che però li sta scacciando giocando pochi minuti ma di qualità, in una grande squadra come la Juventus e con una media gol altissima. Marotta garantisce che non si muoverà.



Anche Sirigu rischia gli Europei. Finito alle spalle di Trapp nel Psg è però imprigionato da un ingaggio di 3 milioni a stagione che complica qualsiasi trattativa. C’è poi chi non gioca e resta nellla squadra che è sua da 11 anni. Manuel Pasqual, prima presenza fissa tra i convocati di Conte, poi escluso lo scorso ottobre. Tiene alla maglia azzurra, ma vuole riconquistarla continuando a vestire quella della Fiorentina. Per Pirlo, dopo le suggestioni che lo volevano nel mirino dell’Inter, non è un discorso di mercato. Conte si è praticamente arreso alla’idea che il talento del regista, sbiadito dagli anni, non basti più.