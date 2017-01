CONTE: "DIEGO COSTA VUOLE RESTARE AL CHELSEA"

20 gennaio 2017

Antonio Conte allontana tutti i rumors di mercato che danno Diego Costa lontano dal Chelsea a pronto a trasferirsi in Cina. "Vuole restare al Chelsea, è felice di giocare con noi - dice il tecnico in conferenza stampa -. Non ci sono problemi, ho sentito un sacco di speculazioni ma l'importante è che sia disponibile per la prossima gara. Titolare? Deciderò soltanto domenica".