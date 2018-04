CONTE, CHELSEA: "IL MIO FUTURO? C'E' UN CONTRATTO"

1 aprile 2018

Antonio Cnte non ha regalato novità a chi gli chiedeva del suo futuro al Chelsea. "La vittoria eventuale della FA Cup non cambierebbe assolutamente niente, noi stiamo lavorando a testa bassa pedalando a duemila. Poi dovremo darci delle spiegazioni senza impazzire. Se sarò ancora qui l'anno prossimo? Io non mi devo immaginare niente, sapete quanto duri il mio contratto: non c'è da rispondere", ha detto dopo il ko col Tottenham.