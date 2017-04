CONTE: "INTER? AL CHELSEA PER FARE COSE IMPORTANTI"

30 aprile 2017

"L'offerta dell'Inter? C'è poco da capire, sto vivendo un'esperienza fantastica qui in Inghilterra". Antonio Conte dribbla le domande in merito al proprio futuro dopo il successo in casa dell'Everton che ha avvicinato ulteriormente i 'Blues' al titolo in Premier League. "Sia io che i calciatori che il club siamo totalmente concentrati su questa esperienza. Cercheremo di costruire qualcosa di importante. Stop".