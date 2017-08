CONTE: "CHELSEA, SERVONO RINFORZI"

4 agosto 2017

Il manager del Chelsea Antonio Conte dice che non è soddisfatto della profondità della sua squadra e chiede rinforzi in vista dell'inizio ufficiale della stagione. "È molto importante cercare di migliorare la squadra, abbiamo una rosa corta", ha detto nel corso di una conferenza stampa in vista della Comunita' Shield contro l' Arsenal a Wembley. "Penso che solo un giocatore non sia sufficiente per migliorare la nostra squadra. Abbiamo bisogno di più giocatori, non un top player come Neymar, ma più giocatori per migliorare la nostra qualità".