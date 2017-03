CONTATTO ALLEGRI-BARCELLONA

7 marzo 2017

Massimiliano Allegri avrebbe dato il suo assenso ad allenare il Barcellona "senza esitazioni" nel caso dovesse lasciare la Juventus a fine stagione. Lo riferisce MundoDeportivo, secondo cui l'entourage dell'attuale tecnico bianconero avrebbe avuto un contatto con il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu. Al momento il club catalano avrebbe soltanto chiesto al tecnico se ha già accordi con altri club, in particolare con l'Arsenal come sono convinti in Inghilterra. La risposta dell'entourage di Allegri è che al momento non c'è nulla di firmato con i Gunners e che se il Barcellona dovesse contattarlo sarebbe ben felice di allenare il club blaugrana. Secondo Mundo Deportivo, però, il Barcellona per sostituire Luis Enrique sembrerebbe orientato su un allenatore con un passato o un presente 'barcelonista' come Ernesto Valverde, Juan Carlos Unzué o Eusebio Sacristán. A favorire uno sbarco di Allegri a Barcellona sarebbe Ariedo Braida, consigliere internazionale del Barça e grande amico del tecnico livornese.