CONCEICAO: "LAZIO? FA PIACERE"

24 aprile 2017

Ai microfoni di foot-sur7.fr parla Sergio Conceição, tecnico del Nantes e accostato alla Lazio, sua ex squadra: "Ho un contratto con il Nantes, ma è normale che sono voci che fanno piacere. Per il momento non vedo perché dovrei andar via. Se il presidente non mi butta fuori alla fine del campionato".