COMUNICATO INTER: PIENA FIDUCIA A PIOLI

24 aprile 2017

L'Inter conferma la fiducia a Pioli. "Il Club conferma la sua piena fiducia e quella della proprietà a Stefano Pioli e all'intero staff tecnico - si legge in un comunicato - Pioli si è unito all'Inter in un momento complicato e il lavoro da lui intrapreso assieme al suo staff negli ultimi sei mesi, sin dal suo arrivo lo scorso novembre, è stato eccezionale e merita il nostro massimo rispetto. Il Club non si farà distrarre dalle voci circolate in ambienti esterni al Club stesso".