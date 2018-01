COLPO SPAL, PRESO KURTIC

8 gennaio 2018

Grande colpo in ottica salvezza per la Spal che, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sta per accogliere Jasmin Kurtic. Acquisto a titolo definitivo per il centrocampista sloveno, che firmerà un quadriennale. All'Atalanta andranno 4,5 milioni di euro. Kurtic è atteso in giornata a Ferrara per visite e firma.