COLPO SAMP: IN ARRIVO GASTON RAMIREZ

2 agosto 2017

Colpo a sorpresa della Sampdoria che è a un passo dalla chiusura dell'affare per riportare in Italia Gaston Ramirez. Il trequartista uruguaiano classe 1990 del Middlesbrough arriverà in blucerchiato per 9 milioni più 2 di bonus come spiegato su gianlucadimarzio.com. L'ex giocatore del Bologna è atteso a Genova nelle prossime ore per visite e firma.