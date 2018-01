COLPO BENEVENTO: SANDRO HA FIRMATO

9 gennaio 2018

Colpo a centrocampo per De Zerbi. Il Benevento ha chiuso infatti per Sandro, brasiliano ex Tottenham. Il giocatore arriva dall'Antalyaspor con la formula del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Il calciatore ha già firmato, ora manca solo l'ufficialità dell'intesa.